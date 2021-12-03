Межбанк: бои местного значения или просто передышка

Пятница на межбанке продолжила тенденции этой недели и валюта вновь подорожала. Но Finance.ua все же склонен рассматривать события на сегодняшнем рынке только как кратковременную передышку, так как на следующей неделе давление на нацвалюту возрастет в силу приближения периода возмещений НДС и скорого завершения года.
С утренних 27,20/27,22 гривен, что было сразу выше на 2,5 копейки закрытия четверга – доллар уже к 11 часам вырос до 27,235/27,255.
Затем наступила небольшая передышка и котировки ненадолго даже просели до 27,22/27,24 к полудню. Это часть крупных продавцов закрыла основных покупателей. Но спрос постепенно опять рос, а вот с предложением стало похуже.
В итоге, к обеду и сразу после него котировки доллара находились в пределах 27,24/27,26 гривен, а потом достигли отметки 27,255/27,275 гривен к 15 часам и с небольшими отклонениями продержались в этих пределах уже до конца сессии. Нацбанк сегодня на торги не выходил, так как несмотря на определенные перекосы спроса и предложения – в целом ситуация была контролируемой и без вмешательства регулятора.
Евровалюта в пятницу подорожала на 3 копейки — с 30,78/30,81 гривен до 30,81/30,84. И в основном курс в течение дня отражал динамику поведения евро на международном рынке. Местные факторы спроса и предложения сегодня почти не влияли на поведение этой валюты относительно гривны.
Главные события 17 декабря на валютном рынке:
1). Доллар за день вырос с утренних 27,20/27,22 до 27,255/27,275 гривен, а евро с 30,78/30,81 до 30,81/30,84 гривен к концу сессии.
2). Нацбанк не выходил сегодня на рынок.
3). Справочный курс НБУ на 12:00 в пятницу находился на отметке 27,2411 гривен, а официальный курс на 20 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2483 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,25 / 27,27
евро – 30,87 / 30,89
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1271 / 1,1273
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