Стали известны параметры Vivo S12

Компания Vivo собирается 22 декабря представить смартфоны линейки S12. И в Сети появились характеристики и изображения базовой модели S12.
Как можно видеть, Vivo решила, что вырез в форме чёлки на смартфоне с Android в конце 2021 года вполне уместен. Да, вырез тут намного меньше, чем даже в новых iPhone, но он есть. Правда, в данном случае он оправдан наличием сразу двух фронтальных камер.
Основная предлагает 44-мегапиксельный сенсор и сверхширокоугольную разрешением 8 Мп. Основная камера будет представлена главным датчиком разрешением 108 Мп, шириком разрешением 8 Мп и макрокамерой разрешением 2 Мп.
Фото: Gizmochina
Сердцем новинки послужит не самая распространённая SoC Dimensity 1100. Она дебютировала в начале года вместе с Dimensity 1200, позиционировалась в качестве конкурента для Snapdragon 870, но по каким-то причинам за год прописалась лишь в нескольких моделях смартфонов. Оперативной памяти в Vivo S12 будет 8 либо 12 ГБ, а флэш-памяти будет 256 ГБ. Экран смартфона будет основан на панели AMOLED диагональю 6,44 дюйма разрешением Full HD+.
Также можно отметить аккумулятор ёмкостью 4200 мА•ч с поддержкой 44-ваттной зарядки и отсутствие разъёма для наушников. Источник говорит, что за новинку будут просить от 470 до 535 долларов, но это цены для китайского рынка.
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