Xiaomi работает над новой технологией производства дисплеев

Компания Tianma Microelectronics объявила о партнёрстве с Xiaomi, целью которого стала разработка нового поколения дисплеев для мобильных устройств.

По данным инсайдеров, в результате сотрудничества вендоров на рынке появятся экраны с новой технологией отображения контента.

В лаборатории планируется изучение новых материалов и их использование для производства тонких, лёгких и энергоэффективных дисплеев, а также их дальнейшая коммерциализация за счёт массового производства. Речь, по слухам, идёт о гибких OLED-панелях, которые всё чаще применяются для создания флагманских гаджетов. Переход на собственное производство в перспективе позволит компании стать менее зависимой от сторонних поставщиков.

При этом сегмент, на который рассчитаны новые экраны Xiaomi, не ограничивается смартфонами. Китайский производитель электроники не исключает выпуска дисплеев для широкого спектра электронных устройств. Сотрудничество с Microelectronics позволит существенно ускорить цикл разработки такой продукции и поспособствует внедрению новых технологий.

Ожидается, что о первых результатах коллаборации брендов станет известно уже в 2022 году.