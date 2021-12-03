0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Xiaomi работает над новой технологией производства дисплеев

Xiaomi работает над новой технологией производства дисплеев

Компания Tianma Microelectronics объявила о партнёрстве с Xiaomi, целью которого стала разработка нового поколения дисплеев для мобильных устройств.

По данным инсайдеров, в результате сотрудничества вендоров на рынке появятся экраны с новой технологией отображения контента.

В лаборатории планируется изучение новых материалов и их использование для производства тонких, лёгких и энергоэффективных дисплеев, а также их дальнейшая коммерциализация за счёт массового производства. Речь, по слухам, идёт о гибких OLED-панелях, которые всё чаще применяются для создания флагманских гаджетов. Переход на собственное производство в перспективе позволит компании стать менее зависимой от сторонних поставщиков.

При этом сегмент, на который рассчитаны новые экраны Xiaomi, не ограничивается смартфонами. Китайский производитель электроники не исключает выпуска дисплеев для широкого спектра электронных устройств. Сотрудничество с Microelectronics позволит существенно ускорить цикл разработки такой продукции и поспособствует внедрению новых технологий.

Ожидается, что о первых результатах коллаборации брендов станет известно уже в 2022 году.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.