Huawei анонсировала умные очки на HarmonyOS со сменными линзами

Компания Huawei опубликовала анимированный тизер, раскрывающий дизайн готовящихся к выпуску умных очков. Особенностью аксессуара станет модульная конструкция с возможностью простой замены оптики. Кроме того, производитель назвал дату презентации новинки.
Конструкция умных очков Huawei допускает замену обеих линз, которые будут предлагаться в качестве готовой панели с магнитным креплением.
Ожидается, что компания предложит пользователям как солнцезащитную, так и корректирующую оптику на выбор. Работать гаджет будет под управлением операционной системы HarmonyOS.
Фото: 4pda.to
Кроме того, умные очки получат динамики на основе технологии костной проводимости и поддержку голосовых команд.
Технические характеристики, цену и список функций устройства Huawei пока не раскрывает. Презентация гаджета состоится 23 декабря. В ассортименте производителя электроники уже есть две модели умных очков, разработанных в сотрудничестве с Gentle Monster. Новинка же, по мнению инсайдеров, будет представлена под «домашним» брендом.
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