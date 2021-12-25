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Citroen показал самый маленький внедорожник в мире (видео)

Citroen показал самый маленький внедорожник в мире (видео)

Компания Citroen представила новый концепт My Ami Buggy, который представляет собой внедорожную версию крошечного городского автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Компактный электромобиль Citroen Ami уже имеет пару серийных версий: пассажирский вариант, а также модификацию легкого развозного фургона. Теперь пришла очередь внедорожной модификации.

My Ami Buggy получил ряд уникальных черт, ранее недоступных компактному электрическому Citroen. Так, запасное колесо перекочевало на крышу, в колесных арках появились внедорожные шины, роль бамперов выполняют элементы силового каркаса.

Внутри электромобиля прописались новые сиденья, толщина наполнителя в которых увеличена с 35 до 70 мм. Сиденья можно вынуть из машины, чтобы помыть. Интересно, что в салоне появились надписи Pilot и Copilot над креслами водителя и пассажира.

Среди заводских аксессуаров – четыре кронштейна для экшн-камер, съемные внешние зеркала, новый зажим для смартфона и подвижный держатель для бутылок. Интересно, что все аксессуары напечатаны на 3D-принтере.

На сегодняшний день Citroen My Ami Buggy – это яркий концепт-кар, который в серию не собирается. Его гражданская версия оснащается небольшим электромотором, который способен разогнать электромобиль до 42 км/ч. Запас хода машины без подзарядки – около 75 километров.

По материалам РБК daily
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