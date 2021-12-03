Еще один банк начисляет тысячу за вакцинацию раньше сроков

Finance.ua узнал, что еще один банк начал начислять по тысяче гривень за вакцинацию. Речь идет об “Альфа банке”.

“1000 гривень прямо сейчас? Ага! Это уже сейчас работает для тех, кто оформил карточку еподдержка в Sense и выбрал в приложении “Дия” Альфу. Деньги уже на счету”, – говорится в сообщении.

Напомним, вчера monobank начал первые выплаты «тысячи за вакцинацию». «Около полмиллиона клиентов, подавшие заявки на тестирование выплат в „Дія“, получат деньги уже сегодня. С 20−21 декабря будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки „Дія“. Когда получите деньги, не спешите их тратить, мы пришлем вам в выписку предложения от наших партнеров и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками», — отметил Гороховский.