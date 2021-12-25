Представлен совершенно новый Kia Carens 2022 в стиле Sportage и Soul за $20 000

Южнокорейская компания Kia официально представила недорогой семиместный автомобиль Kia Carens 2022, и теперь это не минивэн, а кроссовер.
Автомобиль получил новый дизайн, который напоминает чем-то Sportage и Soul. Kia Carens 2022 имеет изменённую радиаторную решётку и характерные светодиодные дневные ходовые огни. Габариты нового автомобиля составляют 4540 х 1800 х 1700 мм при колёсной базе 2780 мм. Его клиренс увеличен до 195 мм.
Kia Carens 2022 будет доступен с 6- и 7-местным салонами, второй ряд складывается с помощью электропривода. Внутреннее пространство увеличено, автомобиль получил цифровую панель приборов и 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.
Фото: Kia
Все Kia Carens 2022 оснащены 6 подушками безопасности, системой ESP, кондиционером и парктроником. Старшая версия получила панорамную крышу с люком, пакет безопасности Hi-Secure, систему климат-контроля, вентиляцию сидений, беспроводную зарядку для смартфонов, акустику Bose и 8 колонок, 64-цветную атмосферную подсветку салона.
Фото: Kia
Кроссовер будет доступен с 1,5 литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л.с, 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,5-литровым турбодизелем на 115 л.с. Коробка может быть 6-ступенчатой МКПП, вариатором или с 7-ступенчатым «роботом».
Продажи стартуют с февраля по цене от 20 тыс. долларов в Индии.
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