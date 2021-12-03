0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

✨Результаты конкурса от Finance.ua

&#10024;Результаты конкурса от Finance.ua

Уважаемые друзья!

Пришло время награждать призеров Конкурса историй о первых заработках наших читателей.

Огромное спасибо всем участникам без исключения!

Мы получили массу интересных, уникальных, теплых, а порой и поучительных историй. Некоторые отправляли нас в такое знакомое и уютное детство, другие – напоминали об этом непростом мире, о не всегда честных работодателях и тяжелых условиях труда.

Множество из ваших историй достойны призовых мест. Выбор было сделать непросто. Но, честно вам признаемся, в пылу жарких обсуждений и страстей нам все же удалось определиться с тройкой победителей.

🥇 Первое место, денежный приз в размере 3 тыс. гривен и теплую фирменную толстовку отправим нашему читателю под ником Yurii_Kondratyk за его историю https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5345196#p5345196.

🥈 «Серебро», 2 тыс. гривен и фирменная кружка от Finance.ua ждут обладателя ника Olgerd Koltun за историю https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5354991#p5354991.

🥉 В призовой тройке также наша читательница под ником Anna_n. Готовим к отправке 1 тыс. грн и также фирменную кружку от Finance.ua. С ее историей можно ознакомиться по ссылке https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5341916#p5341916.

Поздравляем всех победителей! И еще раз всех благодарим за участие!

Также просим победителей отозваться до 27 декабря 2021 г. Если кто-то нам не ответит до этой даты, его приз уйдет авторам других достойных историй. Не упускайте свои призы!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.