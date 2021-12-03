✨Результаты конкурса от Finance.ua

Уважаемые друзья!
Пришло время награждать призеров Конкурса историй о первых заработках наших читателей.
Огромное спасибо всем участникам без исключения!
Мы получили массу интересных, уникальных, теплых, а порой и поучительных историй. Некоторые отправляли нас в такое знакомое и уютное детство, другие – напоминали об этом непростом мире, о не всегда честных работодателях и тяжелых условиях труда.
Множество из ваших историй достойны призовых мест. Выбор было сделать непросто. Но, честно вам признаемся, в пылу жарких обсуждений и страстей нам все же удалось определиться с тройкой победителей.
🥇 Первое место, денежный приз в размере 3 тыс. гривен и теплую фирменную толстовку отправим нашему читателю под ником Yurii_Kondratyk за его историю https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5345196#p5345196.
🥈 «Серебро», 2 тыс. гривен и фирменная кружка от Finance.ua ждут обладателя ника Olgerd Koltun за историю https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5354991#p5354991.
🥉 В призовой тройке также наша читательница под ником Anna_n. Готовим к отправке 1 тыс. грн и также фирменную кружку от Finance.ua. С ее историей можно ознакомиться по ссылке https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5341916#p5341916.
Поздравляем всех победителей! И еще раз всех благодарим за участие!
Также просим победителей отозваться до 27 декабря 2021 г. Если кто-то нам не ответит до этой даты, его приз уйдет авторам других достойных историй. Не упускайте свои призы!
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