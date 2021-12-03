Федоров намерен освободить образовательные стартапы от НДС

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров намерен освободить образовательные стартапы от налога на добавленную стоимость и признавать результаты неформальных учебных заведений для поступления в вузы.

Об этом он заявил во время презентации дорожной карты реформирования IT-образования, передает dev.ua.

Реформирование будет иметь несколько этапов. В приоритете – развитие неформального образования, повышение качества и статусности образования в университетах и ставка на изучение математики как основной науки, что дает доступ в IT.

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Кроме того, чиновник сообщил, что в перспективе государство будет заниматься подготовкой свитчеров для отрасли.

В сфере высшего и профессионального образования Федоров и Минобразования планируют наладить сотрудничество между вузами и бизнесом и предоставить финансовую автономию университетам.