Федоров намерен освободить образовательные стартапы от НДС

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров намерен освободить образовательные стартапы от налога на добавленную стоимость и признавать результаты неформальных учебных заведений для поступления в вузы.
Об этом он заявил во время презентации дорожной карты реформирования IT-образования, передает dev.ua.
Реформирование будет иметь несколько этапов. В приоритете – развитие неформального образования, повышение качества и статусности образования в университетах и ставка на изучение математики как основной науки, что дает доступ в IT.
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Кроме того, чиновник сообщил, что в перспективе государство будет заниматься подготовкой свитчеров для отрасли.
В сфере высшего и профессионального образования Федоров и Минобразования планируют наладить сотрудничество между вузами и бизнесом и предоставить финансовую автономию университетам.
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