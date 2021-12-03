Межбанк: будет ли скачок котировок

В четверг основные акценты на валютном рынке начнут несколько смещаться по сравнению с началом недели.

Интрига вокруг решений ФРС США завершена. Процентные ставки пока остаются на том же уровне от 0% до 0,25%. Сокращение политики количественного смягчения ожидаемо ускорится, и по замыслу американских чиновников уже весной 2022 года она свернется.

Рынки также ждет как минимум два повышения этих ставок в случае сохранения высокой инфляции в США, а скорее всего — даже три. Все это уже отыграло свое на международных площадках по паре евро/доллар и сегодня возможны только отголоски данных решений ФРС на европейском рынке. Так что фактор курсовых скачков по евро относительно гривны сегодня отойдет уже на второй план. Но общую тенденцию на укрепление позиций доллара на внешних рынках при такой политике ФРС США нужно учитывать и нашим чиновникам, и населению, и бизнесу.

А на первый план выйдут уже сугубо украинские факторы:

начало периода расчетов компаний с бюджетом;

хозяйственные операции клиентов перед уже скорым завершением года;

попытки «разогреть» курс доллара отдельными игроками и спекулянтами на необходимости закрытия крупных валютных контрактов импортерами энергоносителей перед концом года;

выходы Нацбанка с интервенциями по продаже доллара, чтобы несколько сгладить курсовые колебания с сохранением все же тренда на рост валютных котировок.

Противостояние курсовых интересов крупнейших игроков на фоне продолжения спекулятивных атак на гривну — сегодня будет главным мотиватором для всех участников торгов.

НБУ снова придется выходить на межбанк с интервенциями, чтобы частично снизить давление на курс нацвалюты. По нашим расчетам, в четверг объем операций на межбанке составит не менее $ 160−230 млн при проведении до 550−640 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 16 декабря будут в пределах: доллар — коридор 27,05 — 27,28 грн, евро — коридор 30,50 — 30,85 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,90 — 27,35 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15−20 коп, а в кассах банков до 20−25 коп.

Евро: в банках коридор от 30,25 до 30,90 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,40 до 30,75 грн при спреде до 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,16 / 27,18

евро — 30,58 / 30,60

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке