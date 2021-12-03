Межбанк: доллар и евро продолжают дорожать

Среда на валютном рынке прошла снова достаточно неудачно для гривны. Спрос почти весь день опять превышал предложение и лишь под конец сессии гривна несколько отвоевала ранее потерянное. И то лишь благодаря выходу Нацбанка в первой половине дня с продажей $50 млн по 27,22 гривен на пике ажиотажа.
Стартовав сразу с 27,12/27,14 гривен, что было выше на 5,5 копеек закрытия вторника – уже к 12 часам доллар подорожал до 27,21/27,23 гривен, а к обеду и вовсе – до 27,23/27,25 гривен. Покупатели нервничали и выход Нацбанка с продажей $50 млн по 27,22 гривны был очень вовремя. После его ухода продавцы все же пытались сыграть на дальнейшее повышение котировок и даже подтянули их до 27,23/27,25 гривен к обеду и сразу после него, но в целом ажиотаж стих, а продавцов становилось все больше. Выдохшийся спрос на фоне все еще сохраняющегося предложения сделал свое дело и котировки нехотя пошли вниз. К 15 часам – до 27,215/27,235 гривен, к 16:00 – до 27,20/27,22 гривен, а к концу сессии доллар остановился на отметке 27,165/27,185 .
Участники рынка с нетерпением ждут новостей по решениям ФРС США в части дальнейшей денежно-кредитной политики американского регулятора и ожидают существенных колебаний курса евро относительно доллара в момент их оглашения, что завтра отразится и на курсе евровалюты относительно гривны в первой половине дня.
Наш прогноз – увеличение темпов сворачивания политики “количественного смягчения” с действующих ежемесячных 15 млрд долларов до 30 млрд долларов в месяц с перспективой полного ее сворачивания весной 2022 года с сохранением действующих процентных ставок в пределах от 0% до 0,25% годовых и заявлением ФРС о возможном ее оперативном поднятии на 0,25% уже весной следующего года в случае, если инфляция в США продолжит свой рост или сохранится на теперешнем уровне в 6,8%.
Главные события 15 декабря на валютном рынке:
1) Доллар за день вырос с утренних 27,12/27,14 до 27,165/27,185 гривен, а евро с 30,55/30,57 до 30,59/30,60 гривен к концу сессии.
2) Нацбанк выходил на рынок с интервенцией по продаже доллара по 27,22 гривны и продал $50 млн.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 27,1657 гривен, а официальный курс на 16 декабря 2021 года установлен на уровне 27,196 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,20/ 27,722
евро – 30,64 / 30,66
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