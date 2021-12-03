Кличко: на социальную защиту киевлян в 2021 году было потрачено 5,2 млрд гривен

На социальную защиту киевлян в 2021 году столица выделила 5,2 млрд гривен. Эти средства были израсходованы на материальную помощь социально незащищенным жителям, жилье для ветеранов, реабилитацию людей с инвалидностью и т. д.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

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«На сферу социальной защиты в 2021 Киев выделил из городского бюджета 5,2 млрд грн. Из них на городскую программу „Турбота“ — более 3,4 млрд грн. Несмотря на экономический кризис в стране, мы продолжили выплаты социально незащищенным киевлянам, поддерживаем чернобыльцев и людей с инвалидностью. Особое внимание уделено и социальной защите участников боевых действий на востоке и их семей», — отметил Виталий Кличко.

По его словам, городская власть продолжает работать над тем, чтобы обеспечить ветеранов российско-украинской войны и их семьи жильем. В частности, в этом году компенсацию за земельные участки получили 26 членов семей погибших участников АТО/ООС на сумму почти 24 млн грн. За 5 лет за средства городского бюджета приобретено 353 квартиры для ветеранов. Также для украинских защитников действует программа софинансирования покупки жилья, по которой часть суммы платит городской бюджет.

В следующем году на социальную защиту в бюджете Киева предусмотрено более 5,4 млрд гривен. Кроме денежных выплат эти средства пойдут, в частности, на строительство районных центров реабилитации людей с инвалидностью, подчеркнул Виталий Кличко.