0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

Кличко: на социальную защиту киевлян в 2021 году было потрачено 5,2 млрд гривен

Кличко: на социальную защиту киевлян в 2021 году было потрачено 5,2 млрд гривен

На социальную защиту киевлян в 2021 году столица выделила 5,2 млрд гривен. Эти средства были израсходованы на материальную помощь социально незащищенным жителям, жилье для ветеранов, реабилитацию людей с инвалидностью и т. д.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Читайте также: Столица недополучила 8 миллиардов из-за пандемии — Кличко

«На сферу социальной защиты в 2021 Киев выделил из городского бюджета 5,2 млрд грн. Из них на городскую программу „Турбота“ — более 3,4 млрд грн. Несмотря на экономический кризис в стране, мы продолжили выплаты социально незащищенным киевлянам, поддерживаем чернобыльцев и людей с инвалидностью. Особое внимание уделено и социальной защите участников боевых действий на востоке и их семей», — отметил Виталий Кличко.

По его словам, городская власть продолжает работать над тем, чтобы обеспечить ветеранов российско-украинской войны и их семьи жильем. В частности, в этом году компенсацию за земельные участки получили 26 членов семей погибших участников АТО/ООС на сумму почти 24 млн грн. За 5 лет за средства городского бюджета приобретено 353 квартиры для ветеранов. Также для украинских защитников действует программа софинансирования покупки жилья, по которой часть суммы платит городской бюджет.

В следующем году на социальную защиту в бюджете Киева предусмотрено более 5,4 млрд гривен. Кроме денежных выплат эти средства пойдут, в частности, на строительство районных центров реабилитации людей с инвалидностью, подчеркнул Виталий Кличко.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.