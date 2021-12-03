5G повлияет на стоимость автомобилей

Новое исследование, проведённое Strategy Analytics для Avanci, показало, что внедрение технологии 5G изменит стоимость автомобилей. Уточним, что речь идёт не о розничных ценах, а о выигрышах, которые получат потребители, дилеры и производители.
«Подключение 5G позволит автопроизводителям сохранить или повысить стоимость автомобилей после продажи, что изменит расчёт остаточной стоимости транспортных средств, — полагает Роджер Ланктот (Roger Lanctot), директор Strategy Analytics по подключённой мобильности. — Это, в свою очередь, повлияет на экономику лизинга и рыночную стоимость как новых, так и подержанных автомобилей».
По мнению аналитиков, подключение к сети 5G будет напрямую способствовать разработке передовых систем помощи водителю, помогающих избегать столкновений и облегчающих переход к самоуправляемому движению. Со временем автомобили, подключённые к 5G, будут занимать всё большую долю в объёме продаж в натуральном выражении и в ещё большей степени — в денежном.
В отчёте сказано, что после того, как все автомобили будут оснащены 5G, автопроизводители смогут сэкономить 40 млрд долларов на ежегодной гарантии, потребители получат 32 млрд долларов ежегодной экономии на аренде и лизинге, а дилеры увидят ежегодный прирост выручки на 24 млрд долларов в точках продаж. И это не считая общественной выгоды, ожидаемой от сокращения столкновений и выбросов, которая также будет исчисляться миллиардами долларов.
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