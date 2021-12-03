0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

5G повлияет на стоимость автомобилей

5G повлияет на стоимость автомобилей

Новое исследование, проведённое Strategy Analytics для Avanci, показало, что внедрение технологии 5G изменит стоимость автомобилей. Уточним, что речь идёт не о розничных ценах, а о выигрышах, которые получат потребители, дилеры и производители.

«Подключение 5G позволит автопроизводителям сохранить или повысить стоимость автомобилей после продажи, что изменит расчёт остаточной стоимости транспортных средств, — полагает Роджер Ланктот (Roger Lanctot), директор Strategy Analytics по подключённой мобильности. — Это, в свою очередь, повлияет на экономику лизинга и рыночную стоимость как новых, так и подержанных автомобилей».

По мнению аналитиков, подключение к сети 5G будет напрямую способствовать разработке передовых систем помощи водителю, помогающих избегать столкновений и облегчающих переход к самоуправляемому движению. Со временем автомобили, подключённые к 5G, будут занимать всё большую долю в объёме продаж в натуральном выражении и в ещё большей степени — в денежном.

В отчёте сказано, что после того, как все автомобили будут оснащены 5G, автопроизводители смогут сэкономить 40 млрд долларов на ежегодной гарантии, потребители получат 32 млрд долларов ежегодной экономии на аренде и лизинге, а дилеры увидят ежегодный прирост выручки на 24 млрд долларов в точках продаж. И это не считая общественной выгоды, ожидаемой от сокращения столкновений и выбросов, которая также будет исчисляться миллиардами долларов.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.