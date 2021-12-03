Представлена на 30% более быстрая Android 12 Go Edition

Компания Google представила Android 12 Go Edition. Как и ранее, это версия, ориентированная на малопроизводительные смартфоны.
Новая версия ОС, по обещаниям Google, сделает соответствующие смартфоны на 30% быстрее, если сравнивать с Android 11 Go Edition. Последняя, в свою очередь, обеспечила 20-процентный прирост скорости работы относительно предшествующей версии.
Итак, Google обещает более быструю работу устройств, более плавные анимации, а ещё новая версия будет энергоэффективнее. Как сказано на сайте, Android 12 Go Edition автоматически экономит заряд аккумулятора и память за счёт перевода в спящий режим тех приложений, которые не использовались в течение длительного периода времени, что особенно полезно для устройств с ограниченным объёмом памяти. А ещё обновлённое приложение Files Go позволит восстанавливать файлы в течение 30 дней.
Также появилась занятная функция обмена приложением посредством Nearby Share. То есть вы можете фактически передать приложение другому пользователю, чтобы тот не тратил трафик на его скачивание.
Само собой, в новой системе поработали над безопасностью и конфиденциальностью данных. Android 12 Go Edition предоставляет больше данных о приложениях, которые получают доступ к какой-либо информации пользователя.
Новая ОС появится на смартфонах в следующем году.
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