Анонсирован электрический купе-кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV

Компания Skoda официально анонсировала новый электрический купе-кроссовер Enyaq Coupe iV, который будет представлен публике 31 января следующего года.
В основу Skoda Enyaq Coupe iV легла модульная электрическая платформа MEB (modular electrification toolkit), на которой построен и ранее выпущенный кроссовер Enyaq iV. У новинки будет важный козырь в рукаве в виде низкого коэффициента аэродинамического сопротивления, составляющего всего 0,234.
Более аэродинамически эффективный кузов приведет к увеличенному запасу хода. Skoda ранее объявила, что самая лучшая версия Enyaq Coupe iV сможет проехать до 535 километров без подзарядки. Для сравнения: Enyaq iV имеет максимальную дальность хода 510 км и коэффициент аэродинамического сопротивления 0,247.
Фото: motor1
Грядущий Skoda Enyaq Coupe iV будет предлагаться с задним и полным приводом, на выбор будут две аккумуляторные батареи (62 кВт•ч и 82 кВт•ч) и три силовые установки мощностью 177 л.с., 201 л.с. и 261 л.с. Несмотря на то, что это версия «купе», автомобиль на самом деле будет на 1 мм выше (и на 4 мм длиннее), чем стандартный Enyaq iV. Размер легкосплавных дисков будет варьироваться от 19 до 21 дюйма.
Фото: motor1
После мировой премьеры в конце следующего месяца Skoda Enyaq Coupe iV должен поступить в продажу в Европе в первой половине 2022 года.
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