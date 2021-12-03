0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Анонсирован электрический купе-кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV

Анонсирован электрический купе-кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV

Компания Skoda официально анонсировала новый электрический купе-кроссовер Enyaq Coupe iV, который будет представлен публике 31 января следующего года.

В основу Skoda Enyaq Coupe iV легла модульная электрическая платформа MEB (modular electrification toolkit), на которой построен и ранее выпущенный кроссовер Enyaq iV. У новинки будет важный козырь в рукаве в виде низкого коэффициента аэродинамического сопротивления, составляющего всего 0,234.

Более аэродинамически эффективный кузов приведет к увеличенному запасу хода. Skoda ранее объявила, что самая лучшая версия Enyaq Coupe iV сможет проехать до 535 километров без подзарядки. Для сравнения: Enyaq iV имеет максимальную дальность хода 510 км и коэффициент аэродинамического сопротивления 0,247.


Фото: motor1

Грядущий Skoda Enyaq Coupe iV будет предлагаться с задним и полным приводом, на выбор будут две аккумуляторные батареи (62 кВт•ч и 82 кВт•ч) и три силовые установки мощностью 177 л.с., 201 л.с. и 261 л.с. Несмотря на то, что это версия «купе», автомобиль на самом деле будет на 1 мм выше (и на 4 мм длиннее), чем стандартный Enyaq iV. Размер легкосплавных дисков будет варьироваться от 19 до 21 дюйма.


Фото: motor1

После мировой премьеры в конце следующего месяца Skoda Enyaq Coupe iV должен поступить в продажу в Европе в первой половине 2022 года.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.