Стали известны украинские цены на электрический Opel Мокка-е

Бренд Opel видит огромный потенциал развития продаж электромобилей на рынке Украины.
Учитывая высокий интерес со стороны покупателей, бренд Opel решил зайти на рынок с самым ожидаемым автомобилем этой зимы – электрокроссовером Мокка-е.
Для того, чтобы удовлетворить запрос максимального количества клиентов, автомобиль будет представлен исключительно в максимальной комплектации. Ultimate.
Новый электрический кроссовер Opel Mokka-e уже доступен украинским покупателям: сформированы прайс-листы и открыт прием заказов, первая партия электромобилей уже идет в Украину. Цена новинки в максимальной комплектации составляет 939 300 грн.
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