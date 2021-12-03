Стали известны украинские цены на электрический Opel Мокка-е

Бренд Opel видит огромный потенциал развития продаж электромобилей на рынке Украины.

Учитывая высокий интерес со стороны покупателей, бренд Opel решил зайти на рынок с самым ожидаемым автомобилем этой зимы – электрокроссовером Мокка-е.

Для того, чтобы удовлетворить запрос максимального количества клиентов, автомобиль будет представлен исключительно в максимальной комплектации. Ultimate.



Новый электрический кроссовер Opel Mokka-e уже доступен украинским покупателям: сформированы прайс-листы и открыт прием заказов, первая партия электромобилей уже идет в Украину. Цена новинки в максимальной комплектации составляет 939 300 грн.