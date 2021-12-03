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SsangYong готовится к выходу своего первого электрокроссовера Korando

Европейцам электрическую новинку с запасом хода до 340 км предложат минимум за 36 000 евро.

Анонсированный компанией SsangYong Korando e-Motion – это электрическая версия полноприводного кроссовера Korando, который вышел на рынок еще в 1983 году. Первую порцию информации о новинке корейцы опубликовали летом этого года, а накануне выхода на европейский рынок озвучили технические характеристики.

В отличие от базовой модели Korando e-Motion будет переднеприводным. Электромобиль укомплектован одним электромотором, который выдает 190 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Емкость аккумуляторного блока-61,5 кВт•ч. Заявленный запас хода – 340 кмю От скоростной зарядной станции батарея кроссовера пополняется до 80% емкости за 33 минуты.

Внешне «батарейный» кроссовер отличается от топливной версии заглушкой на месте традиционной радиаторной решетки, дизайном бамперов, зарядным лючком на правом крыле и синими акцентами на кузове.

В салоне ничего менять не стали: та же 8,0-дюймовая мультимедийная система и цифровая панель приборов, что и у базовой модели. Также электрокроссоверу достались двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и набор современных систем помощи водителю.

По материалам Autogeek
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