Кабмин утвердил условия «тарифных» субвенций

Правительство на заседании в среду, 15 декабря, утвердило порядок и условия предоставления субвенций на покрытие разницы в тарифах на тепло.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Местные бюджеты получат средства, чтобы покрыть разницу в тарифах на тепло и погасить задолженность перед Нафтогазом. Получение средств позволит теплопоставщикам избавиться от долгов и начать модернизацию собственных предприятий», — сказал премьер.

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Он напомнил, что выполнение этих условий предусмотрено в меморандуме с местными властями.

«Правительство выполняет свои обязательства. Руководители городов со своей стороны обязались не повышать тарифы на тепло и горячую воду для людей в этом отопительном сезоне», — отметил Шмыгаль.

Также глава Кабмина заверил, что Украине хватит энергоресурсов для прохождения отопительного сезона.

«По состоянию на середину декабря у нас в хранилищах более 15 млрд куб. газа. Этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные учреждения, и промышленных потребителей», — сказал он.

По его словам, проблемы с углем также оказались «страшилками».

Премьер отметил со ссылкой на данные Минэнерго, что в декабре ожидается примерно 2 млн тонн украинского и импортного угля при прогнозируемом потреблении 1,7 млн тонн.

«Таким образом, отопительный сезон проходит стабильно, энергоресурсов достаточно, а тарифы для населения, как мы и обещали, расти не будут», — резюмировал премьер.