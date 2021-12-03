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Японцы нашли способ увеличить емкость литиевых аккумуляторов в два раза

Японцы нашли способ увеличить емкость литиевых аккумуляторов в два раза

Повышение плотности хранения заряда является одним из главных направлений, на котором сосредоточили свои усилия разработчики аккумуляторов. Так называемые литий-воздушные батареи одновременно создаются несколькими группами специалистов, но именно японским исследователям удалось приблизиться к максимуму в показателях плотности хранения заряда — 500 Вт‧ч на кг.

Как сообщает Nikkei Asian Review, сотрудники Национального института материаловедения Японии начали разработку литий-воздушных аккумуляторов ещё в 2018 году при поддержке корпорации SoftBank.

Химическая реакция между литием и кислородом позволяет выделять электроэнергию, данный тип батарей позволяет хранить в два раза больше энергии, чем существующие литийионные аккумуляторы. Существующие прототипы литий-воздушных ячеек пока страдают от «избыточного веса» и способны выдерживать лишь десять циклов зарядки и разрядки, к тому же они обходятся достаточно дорого в производстве.

Японские разработчики намереваются сократить вес прототипов и увеличить количество циклов зарядки до 100 штук. На рынок новый тип аккумуляторов может выйти в ближайшие пять или десять лет. Их применение на транспорте позволит увеличить автономность электромобилей и летательных аппаратов, поскольку производители смогут подобрать необходимое сочетание запаса хода и массы.

Даже если технология окажется дороже в производстве, чем литий-ионные батареи, в ряде случаев её применение будет себя оправдывать — в тех же квадрокоптерах, например.

По материалам 3dnews.ru
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