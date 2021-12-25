Названы самые продаваемые бренды TWS-наушников в 2021 году

Аналитическая компания Canalys опубликовала отчёт по поставкам беспроводных наушников в 3 квартале уходящего года.
Список брендов демонстрирует не только количество отгруженной электроники, но и динамику компаний по сравнению с прошлым годом, а также расклад сил среди брендов в 2021-м.
Согласно статистике, больше всех «просела» Apple — с августа по сентябрь 2021-го компания отгрузила на 33,7% меньше наушников (17,8 миллиона), чем годом ранее. Впрочем, это не помешало вендору удержать лидерство, сохранив за собой 24,6% рынка. На второй строчке рейтинга разместилась Samsung с показателем в 8,7 миллиона единиц товара (прирост на 12,7%).
Замыкает тройку лидеров компания Xiaomi. Несмотря на 21,3-процентное снижение отгрузок сравнительно с 3 кварталом прошлого года, бренд поставил на рынок 4,9 миллиона беспроводных наушников. Следом по списку разместились boAt и Edifier.
Таблица: Canalys
Эксперты Canalys отмечают, что конкуренция между производителями TWS-гарнитур лишь будет расти, поскольку такие компании как Jabra, Sony и JBL регулярно обновляют свой ассортимент, предлагая новинки в различных ценовых категориях. Суммарно по рынку в третьем квартале 2021-го было реализовано 72,2 миллиона TWS-наушников, что на 1,3% выше показателей 2020 года.
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