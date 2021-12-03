С начала года чистая покупка валюты банками превысила $1 млрд – НБУ

За полмесяца банки купили у населения валюты на $50 млн, тогда как чистая покупка с начала года превысила $1 млрд.

Об этом сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

По словам эксперта, в декабре предложение иностранной валюты на наличном рынке преобладает над спросом.

«С начала месяца чистая покупка банками наличной валюты составила около $50 млн, с начала года – более $1 млрд», – пишет Богдан Данилишин в еженедельном экспертном дайджесте.

Что касается межбанковского валютного рынка, то здесь, по словам главы Совета НБУ, с 6 по 10 декабря наблюдалось преобладание предложения иностранной валюты над спросом со стороны банковских клиентов.

Это, отмечает Богдан Данилишин, обусловило укрепление курса нацвалюты в паре с долларом на 1,9% и проведение регулятором интервенций по покупке валюты как с целью сглаживания колебаний, так и для пополнения международных резервов.

Объем интервенций на прошлой неделе, уточняет эксперт, составил $54 млн.

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