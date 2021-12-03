Межбанк: евро подорожал, причины роста котировок доллара

Вторник на валютном рынке прошел неудачно для гривны. Спрос почти весь день превышал предложение с небольшими передышками и котировки постепенно росли.

Стартовав с 26,92/26,94 гривен, что было ниже на 2 копейки вчерашнего закрытия- уже к полудню курс вырос до 26,955/26,975 гривен. А после обеда Нацбанку даже пришлось ограничивать аппетиты отдельных продавцов, активно игравших «на повышение» и выходить на межбанк с продажей доллара по 27,05 гривен. Причем продал он не менее $ 50 млн.

Это была сдерживающая мера, так как продавцы и покупатели после таких действий НБУ вынуждены были заключать свои сделки ниже ценника регулятора. Но как только Нацбанк ушел — спекулянты быстро раскачали курс доллара до отметки 27,065/27,085 гривен к концу сессии. А некоторые ставили под конец дня курс продажи в пределах 27,10 гривен и даже выше.

Евровалюта подорожала до 30,59/30,61 гривен к концу сессии, но тут сработал как фактор укрепления евро относительно доллара на международных рынках — до 1,13 доллара за евро и выше в середине дня, так и рост котировок доллара относительно гривны. Борьба вокруг уровня в 1,13 доллара за евро на мировых площадках продолжается и на момент написания статьи.

В итоге, по сравнению со стартовыми значениями при открытии межбанка по евро 30,34/30,36 гривен к концу сессии он прибавил сразу 25 копеек и и дорос до отметки 30,59/30,61 к вечеру 14 декабря.

С учетом завтрашнего заседания ФРС США и предстоящего ралли по паре евро/доллар — евровалюта останется самым привлекательным для валютных спекулянтов инструментом и в эту среду.

Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ полностью вписался в тот прогноз, который мы давали с утра как по объемам размещения (прогноз от 10 до 18 млрд гривен в эквиваленте, продано по факту бумаг на 10,8 млрд гривен), так и в части доходностей от 10,5% до 13% годовых по гривне (прогноз был в пределах коридора от 10% до 13% годовых), по евро и доллару соответственно 2,5% годовых и 3,9% годовых (точно по прогнозу).

Наибольшим спросом пользовались короткие бумаги в гривне на 70 дней (2,23 млрд гривен) и на 196 дней (1,46 млрд гривен), а также облигации в евро на сумму 102,5 млн евро. Основными покупателями были местные банки, хотя нерезиденты также были замечены среди покупателей как по коротким бумагам, так и по ОВГЗ на 686 дней.

Главные события 14 декабря на валютном рынке:

1) Доллар за день вырос с утренних 26,92/26,94 до 27,065/27,085 гривен, а евро подорожал сразу на 25 копеек — с 30,34/30,36 до 30,59/30,61 гривен к концу сессии.

2) Нацбанк выходил на рынок с интервенцией по продаже доллара по 27,05 гривен и продал не менее $ 50 млн. Подобными действиями НБУ повлиял на поведение участников рынка и ограничивал своим ценником особо ретивых продавцов и спекулянтов. Как только он ушел — котировки продолжили рост за счет спекулятивных сделок отдельных игроков.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 во вторник находился на отметке 26,9867 гривен, а официальный курс на 15 декабря 2021 года установлен на уровне 26,9985 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,00 / 27,02

евро — 30,53 / 30,55

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