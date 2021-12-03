Кто чаще берет рассрочку на покупку квартиры

Рассрочка на покупку квартиры в новых домах и ЖК Киева остается популярным инструментом и главной альтернативой банковским кредитам на покупку жилья.
Finance.ua как портал, что заботится о ваших финансах и следит за рынком недвижимости, узнал в компании InCo home, которая проанализировала спрос в 16 жилых комплексах, кто чаще берет рассрочку на жилье.
Какие ЖК интересуют инвесторов. По данным инвестиционной компании, самый большой спрос на квартиры в ЖК класса «комфорт» и «бизнес».
Квартиры в домах эконом-класса занимают всего 12% в структуре продаж.
Покупатели каких квартир выбирают рассрочку. В 2021 году чаще всего рассрочкой пользовались покупатели жилья «бизнес-класса» – 55% сделок в этом сегменте прошли с оформлением рассрочки.
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