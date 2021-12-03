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Кто чаще берет рассрочку на покупку квартиры

Кто чаще берет рассрочку на покупку квартиры

Рассрочка на покупку квартиры в новых домах и ЖК Киева остается популярным инструментом и главной альтернативой банковским кредитам на покупку жилья.

Finance.ua как портал, что заботится о ваших финансах и следит за рынком недвижимости, узнал в компании InCo home, которая проанализировала спрос в 16 жилых комплексах, кто чаще берет рассрочку на жилье.

Какие ЖК интересуют инвесторов. По данным инвестиционной компании, самый большой спрос на квартиры в ЖК класса «комфорт» и «бизнес».

  • На объекты класса «бизнес» приходится 20% продаж компании,
  • в сегменте «комфорт» – 68%.

Квартиры в домах эконом-класса занимают всего 12% в структуре продаж.

Покупатели каких квартир выбирают рассрочку. В 2021 году чаще всего рассрочкой пользовались покупатели жилья «бизнес-класса» – 55% сделок в этом сегменте прошли с оформлением рассрочки.

  • Рассрочка в эконом-классе занимает 35%.
  • При покупке жилья «комфорт-класса» оформляется 22% сделок на условиях рассрочки.

Справка Finance.ua:

  • После слишком высоких темпов ценового роста в течение второй половины 2020-го и первой половины 2021 годов цены на рынке жилья в Киеве стабилизировались.
  • На вторичном рынке жилья в ноябре тоже не произошло каких-то существенных ценовых изменений. Количество потенциальных покупателей сократилось на 15-20% в основном на объекты, построенные после 2000 года, цены на которые в среднем на 25-30% выше, чем на малогабаритные квартиры советской застройки.

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По материалам Finance.UA
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