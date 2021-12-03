«Бонусная тысяча»: на какие цели президенты и премьеры вводили денежные выплаты

В рамках новой программы поддержки различных секторов экономики украинцы, которые сделали две прививки против коронавируса, с 19 декабря смогут получить 1 тысячу гривен через приложение «Дія». Инициатива Зеленского по подобным денежным выплатам не нова, ведь к таким схемам прибегали и другие политики. Журналисты портала «Слово и дело» напомнили, кто из президентов и премьеров обещал денежные выплаты и за что.

В 2008 году была программа по выплате так называемой “Юлиной тысячи”. Тогда правительство Юлии Тимошенко решило выплачивать средства вкладчикам Сбербанка бывшего СССР по обесцененным вкладам на территории Украины. На программу направили 6,4 млрд грн.

Вкладчикам Сбербанка СССР при наличии сберкнижки наличными выплачивали 1000 грн, наследникам вкладчиков — 500 грн.

В конце концов, для получения компенсации зарегистрировались 12,8 млн человек, в то же время, получили компенсацию 6,4 млн человек. Программу остановили из-за нехватки финансирования.

В 2012 году эта программа продолжалась под президенством Виктора Януковича. На этот раз средства выплачивались на банковскую карту.

Тогда на программу направили 6,1 млрд грн. В результате вкладчикам осуществили выплаты на сумму 4,5 млрд грн. Однако программу остановили из-за прекращения ее финансирования.

В 2019 году президент Петр Порошенко ввел выплаты дополнительных 2 410 грн пенсионерам, которые получали минимальную пенсию — за счет средств, поступивших от таможенного оформления авто.

В то время Пенсионный фонд получил 4,4 млрд грн за счет поступлений от растаможки авто на еврономерах. Пенсионерам, которые получали пенсию ниже 1 669 грн и имели трудовой стаж 30/35 г, выплатили по 1 205 грн в марте 2019 года и по 1 205 грн в апреле. В общем, тогда деньги получили около 2,1 млн пенсионеров.

В 2021 году Президент Владимир Зеленский инициировал выплату средств гражданам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19. На реализацию программы будет направлено около 3 млрд грн до конца 2021 года и в начале 2022 года еще около 3 млрд грн (с возможным расширением финансирования).

Читайте также: Как получить «тысячу за вакцинацию»: алгоритм действий

Выплата 1 тысячи грн на виртуальные карты через сервис «Дія». Средства можно потратить в течение четырех месяцев с момента получения.

На что можно потратить средства:

на покупку абонемента в спортзал/фитнес-клуб;

на билеты в кинотеатр, театр, музей, на концерт;

на билеты на внутренние авиа/железнодорожные рейсы;

на книги и т. д.

Справка Finance.ua:

с 19 декабря в Украине начнут выплачивать 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Сначала программа станет доступной в «Дії», а затем предложат альтернативный механизм начисления выплат;

виртуальные карты в приложении «Дія», на которые полностью вакцинированные украинцы с 19 декабря будут получать тысячу гривен, будут бесплатными — никаких комиссий за их обслуживание не будет;

monobank с 9 декабря 2021 года начал открывать карты для получения вакцинированными клиентами 1000 гривен компенсации от государства;