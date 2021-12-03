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Нет альтернативы: в Раде сообщили, во что можно инвестировать пенсионные накопления

Нет альтернативы: в Раде сообщили, во что можно инвестировать пенсионные накопления

В связи с пенсионной реформой, все средства накопительного уровня, которые будут аккумулироваться в соответствующем пенсионном фонде, можно будет инвестировать только в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Как и средства «экономических паспортов».

Об этом сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, залогом успешной пенсионной реформы является формирование развитого фондового рынка.

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«Давайте положим руку на сердце, у нас больше некуда вкладывать деньги сейчас. Чтобы создать рынок, мы проголосовали в прошлом году закон о деривативах. Кроме того, на следующей неделе у нас стоит в зале закон о реформировании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Это база для формирования фондового рынка», — отметил нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что на основании этих законов и будет формироваться фондовый рынок. А залогом его развития является рост экономики Украины. Он также согласился, что Национальная комиссия недорабатывает, поскольку зарубежные ценные бумаги купить проще, чем украинские.

Он добавил, что при условии развития фондового рынка доля ОВГЗ может быть снижена, но должна появиться альтернатива.

«Альтернативы сейчас по большому счету нет», — сказал Гетманцев.

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По материалам РБК-Украина
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