По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (39,679 млн грн и 40,981 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (43 и 35), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,97−26,98 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активные заявки по доллару на сумму 80,660 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,7777 — 79 797
27,0200 — 186 000
26,9900 — 30 000
26,9900 — 33 000
26,9800 — 99 999
26,9800 — 30 000
26,9800 — 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,9800 — 120 000
27,0000 — 30 000
27,0000 — 10 000
27,0000 — 50 000
27,0000 — 10 000
27,0000 — 10 000
27,0000 — 15 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,0627 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,0209 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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