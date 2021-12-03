По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (39,679 млн грн и 40,981 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (43 и 35), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,97−26,98 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активные заявки по доллару на сумму 80,660 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,7777 — 79 797

27,0200 — 186 000

26,9900 — 30 000

26,9900 — 33 000

26,9800 — 99 999

26,9800 — 30 000

26,9800 — 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

26,9800 — 120 000

27,0000 — 30 000

27,0000 — 10 000

27,0000 — 50 000

27,0000 — 10 000

27,0000 — 10 000

27,0000 — 15 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,0627 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,0209 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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