0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

Толщиной всего один атом: Honda изобрела уникальную наноленту

Ученые из Исследовательского института Honda в США (HRI-US) синтезировали двухмерную наноленту. Ленточный материал толщиной всего в один атом имеет большое значение для будущего квантовых вычислений.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Квантовые вычисления позволят повысить точность измерений. Эта технология также позволяет компьютерам выполнять большее количество процессов одновременно. Однако изготовление надежных материалов долгое время было проблемой. Теперь же Honda вместе с сотрудниками из Колумбийского и Райсского университетов, а также из Окриджской национальной лаборатории создали новый материал.

Он состоит из одинарного или двойного слоя атомов, и Honda продемонстрировала способность контролировать ширину этих материалов до 10 нанометров. Команда показала, что его материал может выполнять квантовый перенос электронов, известный как колебание кулоновской блокады, при широком диапазоне температур. По словам ученых, это открывает путь для более энергоэффективных квантовых устройств.

«Наша новая технология вводит ширину как дополнительную степень свободы в атомарно тонкие слоистые материалы, раскрывая их новое электронное поведение», — сказал д-р Аветик Арутюнян, старший научный сотрудник HRI-US. «Возможности применения новой разработки чрезвычайно широки. Мы видим непосредственные возможности для применения в высокоскоростной электронике с низким энергопотреблением, спинтронике, квантовом зондировании, квантовых и нейроморфных вычислениях».

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.