Межбанк: почему курс доллара и евро вырос

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — сегодня на валютном рынке было достаточно напряженно, а тренд по курсу доллара в течение дня несколько раз менялся.
В итоге, доллар вырос на 5 копеек — с утренних 26,89/26,91 до 26,94/26,96 гривен, а евро на 6 копеек — с 30,36/30,38 до 30,42/30,44.При этом, сегодняшний утренний старт по доллару был изначально даже ниже на 1 копейку пятничного закрытия.
Ничего плохого первая половина дня для нацвалюты не предвещала. Напротив — до полудня предложение существенно превышало спрос и курс доллара плавно просел с 26,89/26,91 до 26,865/26,885 гривен, а евро с 30,36/30,38 до 30,27/30,29 гривен. Многие продавцы ждали выхода НБУ, так как особого спроса на валюту не было, а предложения валюты явно хватало.
После 12:30 регулятор вышел с покупкой доллара по 26,86 гривен и началось самое интересное. Все покупатели, выжидавшие «дна» по курсу, поняли, что ниже котировки, благодаря действиям Нацбанка — уже не пойдут. И стали выходить со своими основными объемами покупок. Продавцы отреагировали на это молниеносно, и котировки быстро пошли вверх.
Уже к обеду доллар поднялся до 26,88/26,90 гривен, а к 15 часам — до 26,93/26,95. Продавцы и покупатели явно поменялись ролями. Если в первой половине дня продавцы «бегали» за покупателями и стремились поскорее закрыть свои операции на опасениях дальнейшего укрепления позиций гривны, то уже во второй половине сессии — покупатели спешили закрыть свои сделки, боясь взлета котировок.
В конечном итоге, к 16 часам все же сложилось относительное равновесие спроса и предложения при уровне котировок 26,93/26,95 гривен за доллар, а завершилась сессия по американской валюте на отметке 26,94/26,96 гривен.
Часть участников рынка подозревает, что все эти резкие развороты курса в середине дня во многом спровоцированы иностранцами, которые хотят завтра поучаствовать в аукционе по размещению ОВГЗ и поэтому заинтересованы максимально дорого продать свою валюту. И для этого они совместно со спекулянтами сначала «качнули» курс доллара вниз, а затем быстро вздернули его вверх и уже продавали валюту «испугавшимся» покупателям по высоким уровням котировок.
Укрепило любителей конспирологии в этих их домыслах и то, что на сайте Минфина Украины сегодня почему-то анонс завтрашнего аукциона по ОВГЗ был размещен на английском языке, хотя всегда он публикуется на украинском. И эти клиенты почему-то решили, что это свидетельство дополнительного интереса нерезидентов к аукциону 14 декабря. Вот так банальная ошибка клерков на местах в Минфине Украины способна влиять на неокрепшие умы тех местных игроков межбанка, кто постоянно ищет «теорию заговоров» в поведении нашего рынка.
Не против такого поворота событий по курсу были и крупные экспортеры, которые также были замечены с продажами валюты на уже «разогретом» межбанке в середине дня и после обеда.
По евровалюте котировки на украинском межбанке выросли в основном за счет стремления пары евро/доллар на международных рынках к цели в 1,13 доллара за евро и соответствующего пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна. Особой «заслуги» в этих изменениях со стороны как местных продавцов, так и покупателей сегодня не было.
Главные события 13 декабря на валютном рынке:
1) Доллар за день вырос на 5 копеек — с утренних 26,89/26,91 до 26,94/26,96 гривен, а евро подорожал на 6 копеек — с 30,36/30,38 до 30,42/30,44 гривен к концу сессии.
2) Нацбанк выходил на рынок с интервенцией по покупке доллара по 26,86 гривен, но по оценкам наблюдателей значительных объемов валюты не купил. Но подобными действиями НБУ практически развернул тренд на межбанке в сторону повышения курса доллара.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 в понедельник находился на отметке 26,8736 гривен, а официальный курс на 14 декабря 2021 года установлен на уровне 26,8846 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,94 / 26,96
евро — 30,41 / 30,43
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1288 / 1,1290
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