Зеленский пообещал расширить программу еПоддержка

Программу «еПоддержка», в рамках которой полностью вакцинированные украинцы смогут получить 1000 грн, планируют расширить.

Об этом президент Владимир Зеленский написал в Twitter.

«Программа „еПоддержка“ будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться как можно больше украинцев. Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частности на покупку лекарств», — написал Зеленский.

По его словам, чтобы получить помощь, нужно иметь полную вакцинацию против COVID-19.

«Чиновники в правительстве получили необходимые поручения», — подчеркнул президент.

Напомним, уже открыті 1 035 225 карт в рамках проекта «е-Поддержка».

Как принять участие в программе сейчас:

гражданин, желающий принять участие в программе, выбирает в «Дії» услугу «еПоддержка»,

проходит проверку на соответствие установленным критериям,

открывает в онлайн-банке виртуальный счет и получает на него деньги.

Открытие и обслуживание счета будет бесплатным, операции с ним будут проводить банки-партнеры. Средства можно будет потратить в течение 4 месяцев. Если они останутся на счету — их после этого срока вернут государству.

Справка Finance.ua:

Зеленский ранее анонсировал, что с 19 декабря в Украине начнет работать программа по предоставлению 1 тыс. грн гражданам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID -19;

Верховная Рада 2 декабря приняла закон, который предусматривает выделение 8 млрд грн. из государственного бюджета на 2021 год для выплаты 1 тыс. грн украинцам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID -19;

Кабинет Министров Украины утвердил перечень кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой с тысячей гривен за вакцинацию против коронавируса. Это бизнес в сфере культуры, перевозок и спорта.

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