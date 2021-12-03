Зеленский пообещал расширить программу еПоддержка

Программу «еПоддержка», в рамках которой полностью вакцинированные украинцы смогут получить 1000 грн, планируют расширить.
Об этом президент Владимир Зеленский написал в Twitter.
«Программа „еПоддержка“ будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться как можно больше украинцев. Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частности на покупку лекарств», — написал Зеленский.
По его словам, чтобы получить помощь, нужно иметь полную вакцинацию против COVID-19.
«Чиновники в правительстве получили необходимые поручения», — подчеркнул президент.
Напомним, уже открыті 1 035 225 карт в рамках проекта «е-Поддержка».
Как принять участие в программе сейчас:
Открытие и обслуживание счета будет бесплатным, операции с ним будут проводить банки-партнеры. Средства можно будет потратить в течение 4 месяцев. Если они останутся на счету — их после этого срока вернут государству.
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