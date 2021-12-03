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Какой язык программирования выбирают начинающие

Какой язык программирования выбирают начинающие

Какой язык программирования выбрать новичку, чтобы войти в ІТ? Этот вопрос мы задали разработчикам, которые уже давно в сфере. Главный совет – выбрать тот язык, для изучения которого достаточно материалов в открытом доступе и который пользуется спросом на рынке. Finance.ua узнал подробности в аналитике DOU.

Согласно результатам ежегодного опроса о языках программирования, все больше разработчиков первым языком программирования выбирают JavaScript, Python, Basic и PHP.

По результатам летнего опроса украинских ІТ-специалистов по их работе и зарплатам, самым популярным языком программирования является JavaScript. Им пользуются 60% разработчиков: 22% используют его как основной язык, а еще 38% как дополнительный.

На втором месте среди основных языков остаются C# / .NET и Java. Их используют 16% и 15% специалистов соответственно. Среди дополнительных языков на втором месте TypeScript и SQL — ими пользуются 24% и 29% респондентов, хотя как основные языки их выбирают менее 10% специалистов.

Инфографика dou.ua

О том, сколько зарабатывают украинские программисты в соответствии с языком, на котором они пишут, можно узнать из этих графиков.

Инфографика dou.ua

Инфографика dou.ua

Таким образом, как советуют опытные разработчики, среди языков, которые респонденты чаще всего советуют изучать начинающим JavaScript, Python, Java, C/C++, PHP и Ruby.

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По материалам Finance.UA
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