По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (44,448 млн грн и 47,661 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (48 и 35), максимальный курс продажи доллара 27,77 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,92−26,93 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 92,109 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,7777 — 79 797
26,9300 — 888
26,9200 — 200 000
26,9100 — 55 555
26,9000 — 111 111
26,9000 — 50 000
26,9000 — 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,9200 — 55 555
26,9200 — 45 000
26,9200 — 50 000
26,9200 — 55 555
26,9200 — 100 000
26,9200 — 99 999
26,9200 — 20 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,0139 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,9304 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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