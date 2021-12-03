По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (44,448 млн грн и 47,661 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (48 и 35), максимальный курс продажи доллара 27,77 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,92−26,93 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 92,109 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,7777 — 79 797

26,9300 — 888

26,9200 — 200 000

26,9100 — 55 555

26,9000 — 111 111

26,9000 — 50 000

26,9000 — 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

26,9200 — 55 555

26,9200 — 45 000

26,9200 — 50 000

26,9200 — 55 555

26,9200 — 100 000

26,9200 — 99 999

26,9200 — 20 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,0139 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,9304 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua