Виртуальные карты «тысячи за вакцинацию» уже оформили более миллиона украинцев

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что уже открыто 1 035 225 карт в рамках проекта «е-Поддержка».
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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«1 035 225 виртуальных карт открыто в рамках проекта „е-Поддержка“, и 1 348 137 пользователей записались на бета-тестирование услуги, которое стартует сегодня», — написал он.
«Сегодня ожидаем подключение минимум еще одного большого банка. Данный проект — это хороший тест на скорость внедрения инноваций для разных секторов бизнеса и государства», — резюмировал он.
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