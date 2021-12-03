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Виртуальные карты «тысячи за вакцинацию» уже оформили более миллиона украинцев

Виртуальные карты «тысячи за вакцинацию» уже оформили более миллиона украинцев

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что уже открыто 1 035 225 карт в рамках проекта «е-Поддержка».

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«1 035 225 виртуальных карт открыто в рамках проекта „е-Поддержка“, и 1 348 137 пользователей записались на бета-тестирование услуги, которое стартует сегодня», — написал он.

  • Монобанк — 878 572 карт.
  • А-банк — 84 292 карт.
  • Альфа-банк — 72 361.

«Сегодня ожидаем подключение минимум еще одного большого банка. Данный проект — это хороший тест на скорость внедрения инноваций для разных секторов бизнеса и государства», — резюмировал он.

Справка Finance.ua:

  • с 19 декабря украинцы смогут получить тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Рассчитывать на выплату смогут те, кто получил обе прививки от COVID-19.
  • monobank с 9 декабря 2021 года начал открывать карты для получения вакцинированными клиентами 1000 гривен компенсации от государства.
  • Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» стала одним из украинских авиаперевозчиков, билеты которых можно будет купить за целевую 1 тыс. грн гривен, выделенную государством полностью вакцинированным гражданам Украины.
По материалам Finance.UA
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