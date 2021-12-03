НБУ увеличил выкуп валюты с межбанка

Интервенции Национального банка по продаже валюты на межбанковском рынке 6 – 10 декабря составили $54 млн.
Из них $10 млн НБУ приобрел по лучшей цене продаж, а $44 млн – по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).
Таким образом, Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке почти в 11 раз по сравнению с позапрошлой неделей, когда он купил $5 млн.
При этом НБУ не продавал валюту на межбанке.
В целом с начала года НБУ купил на межбанке $3665,7 млн и продал $1139,2 млн. Чистая покупка валюты составила $2526,5 млн.
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