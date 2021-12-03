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Межбанк: что происходило с валютой в пятницу

Межбанк: что происходило с валютой в пятницу

Торги валютного Межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней 27,03/27,05 UAH/USD.

К 10:20 доллар сумел отвоевать в цене одну копейку и достиг уровня 27,04 /27,06 UAH/USD, однако после этого стал опускаться.

В 11:40 курс американской нацвалюты снизился к отметке 26,99 /27,01 UAH/USD.

В 12:50 доллар пошел на повышение 27,01/27,03 UAH/USD. К 14:30 курс американской валюты снова упал к 26,99/27,01 UAH/USD.

К закрытию к 16:00 доллар и вовсе упал до 26,94 /26,96 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,99 / 27,01
евро – 30,43/ 30,45

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1302 / 1,1303

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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