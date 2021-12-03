По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (44,705 млн грн и 47,491 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 40), максимальный курс продажи доллара 27,77 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,04-27,05 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 90 активных заявок по доллару на сумму 92,196 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8000 – 2 222
27,7777 – 79 797
27,0800 – 20 000
27,0500 – 50 000
27,0500 – 888
27,0300 – 111 111
27,0300 – 111 111
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0200 – 20 000
27,0300 – 12 000
27,0300 – 25 000
27,0400 – 30 000
27,0400 – 120 000
27,0400 – 20 000
27,0400 – 100 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1256 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0663 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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