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Правительство приняло закон о выплатах в случае потери кормильца

Правительство приняло закон о выплатах в случае потери кормильца

Правительство одобрило законопроект о повышении размеров пенсий в случае потери кормильца членам семей погибших защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Правительство одобрило проект Закона Украины „О внесении изменений в Закон Украины „О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц“ относительно пенсий в случае потери кормильца“», — сказано в сообщении.

Что предлагает документ:

  • комплексно решить существующие несогласованности в пенсионном обеспечении членов семей погибших/умерших военнослужащих и добровольцев, в частности, повысить пенсию в случае потери кормильца отцу, матери, жене/мужу, одному нетрудоспособному члену семьи и выплачивать ее каждому в размере по 70% денежного довольствия кормильца;
  • если пенсию получает два и более нетрудоспособных члена семьи (без учета отца, матери, жены/мужа), она назначается каждому в размере по 50% денежного довольствия кормильца.

Такие подходы к определению размеров пенсионных выплат предлагается применять к нетрудоспособным членам семьи всех военнослужащих, которые погибли (умерли) вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины, ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы или исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, в партизанских отрядах и соединениях и подпольных организациях и группах, признанных таковыми законодательством Украины, ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы или участием в боевых действиях в мирное время.

Справка Finance.ua:

  • У Министерства социальной политики есть целый план по повышению пенсий на 2022 год
По материалам Finance.UA
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