Киевсовет принял бюджет столицы на 2022 год: главные показатели

Киевский городской совет 9 декабря принял бюджет столицы на 2022 год. В частности, планируется получить доходов в сумме 69 млрд грн, доходы общего фонда бюджета запланированы в сумме 62,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

«В бюджет города Киева планируется получить доходов в сумме 69 миллиардов гривен, в том числе субвенции и дотации из государственного бюджета 8,9 миллиарда гривен. Доходы общего фонда бюджета города (без учета трансфертов из государственного бюджета) запланированы в сумме 62,5 миллиарда гривен, что на 2,3 миллиарда гривен больше плановых показателей 2021 года. Доходы специального фонда — 6,5 миллиарда гривен, что на 0,3 млн грн больше плановых показателей 2021 года», — сообщил директор Департамента финансов Владимир Репик.

По его словам, госбюджетом Украины на 2022 год предусмотрено субвенций из государственного бюджета в сумме 8,8 миллиарда гривен и 81 миллион гривен дополнительной дотации вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности и самолетостроения.

При этом, основные источники финансирования в 2022 году:

налог на прибыль физических лиц — 30,6 миллиарда гривен;

единый налог — 9 миллиардов гривен;

налог на имущество — 7,2 миллиарда гривен;

налог на прибыль предприятий — 5,8 миллиарда гривен.

Расходы составляют 67 миллиардов гривен. В том числе расходы общего фонда составляют 49,038 миллиарда гривен и расходы специального фонда — 18,04 миллиарда гривен.

На развитие образования заложили 26,4 млрд грн — это более 39% расходов бюджета, добавили в Киевсовете.

На транспорт, дорожное хозяйство и связь планируют направить 12,9 миллиарда гривен.

«Отрасль ЖКХ, социальная защита и здравоохранение будут финансироваться в 2022 году примерно на одинаковом уровне — более 8% расходов столичного бюджета. В частности, в отрасли ЖКХ запланированы расходы на Комплексную целевую программу по повышению энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева на 2021−2025 годы и Комплексную целевую программу экологического благополучия города Киева», — добавил Репик.

На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 12,9 млрд грн или 19,5% бюджета города. На здравоохранение — 5,9 млрд грн, социальную защиту — 5,4 млрд грн, ЖКХ — 5,7 млрд грн, культуру и искусство — более 1,5 млрд грн, физическую культуру и спорт — более 1,4 млрд грн.

Минимальная заработная плата в смете города на 2022 год заложена в объеме — 6,7 тыс. грн, средняя заработная плата — 23 029 грн.

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