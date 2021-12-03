Межбанк: рынок закрылся снижением курса доллара

Торги валютного Межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней 27,11/27,13 UAH/USD.

К 10:15 доллар сумел отвоевать в цене одну копейку и достиг уровня 27,12 /27,14 UAH/USD, однако через десять минут вернулся к прежним показателям.

В 11:00 курс американской нацвалюты так и держится на отметке 27,11/27,13 UAH/USD.

В 12:30 пошел на понижение2 7.08/27,09 UAH/USD. К 14:00 оставался также на отметке 27.08/27,09 UAH/USD.

К закрытию к 16:00 доллар и вовсе упал до 27,07-27,08 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,08 / 27,09

евро – 30,61 / 30,63

Курсы валют на Межбанке

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