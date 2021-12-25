AR-гарнитура Apple сможет отслеживать мельчайшие движения рук

Ресурс MacRumors продолжает делиться подробностями новой записки для инвесторов известного аналитика TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). В ней рассказывается об ещё одной особенности будущей гарнитуры дополненной реальности (AR) Apple, выход которой ожидается в конце следующего года.
По словам Мин-Чи Куо, в гарнитуре Apple будут использоваться 3D-датчики для расширенного отслеживания рук. Согласно слухам, гарнитура будет иметь четыре набора 3D-датчиков. Для сравнения, у iPhone всего один комплект. Это обеспечит гарнитуре большую точность отслеживания, чем массив камер TrueDepth, который в настоящее время используется для функции распознавания лиц Face ID.
Куо полагает, что датчики AR-гарнитуры смогут обнаруживать объекты на расстоянии до 200% дальше, чем Face ID смартфона iPhone. Аналитик сообщил, что структурированные световые датчики могут обнаруживать объекты, а также «динамическое изменение деталей» рук подобно тому, как Face ID может определять выражение лица для создания анимированных смайлов Animoji.
«Улавливание деталей движения руки может обеспечить более интуитивно понятный и яркий человеко-машинный интерфейс», — пишет Мин-Чи Куо, приводя пример виртуального воздушного шара в вашей руке, улетающего после того, как датчики обнаруживают, что ваш кулак больше не сжимается.
По словам аналитика, возможности интерфейса включают управление жестами, обнаружение объектов, а также отслеживание глаз, распознавание радужной оболочки глаза, голосовое управление, обнаружение кожи, обнаружение выражения лица и обнаружение в пространстве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Оклад главы учреждения здравоохранения не будет превышать более чем на 60% среднюю зарплату медработников, – ЛяшкоВчера, 05:03 - 407 4
Лучшие модели автомобилей по устойчивости кузова к коррозииВчера, 02:21 - 3298 4
Максимальная пенсия: как получитьВчера, 14:12 - 4537 3
Новые размеры зарплат на ближайшие три годаВчера, 10:00 - 3041 2
Каким будет курс доллара в январе: эксперт сказал, чего ждать в начале годаВчера, 18:07 - 1272 1
Максимальная пенсия: как получитьВчера, 14:12 - 4537 3
Миллиардер назвал цену криптовалюты в 2022 годуВчера, 07:58 - 3235
Новые размеры зарплат на ближайшие три годаВчера, 10:00 - 3041 2
Самые популярные методы угона машинВчера, 06:55 - 2129
После новогодних праздников украинцы будут покупать квартиры уже по другим ценам — прогнозВчера, 21:01 - 1323
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1412 5
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1932
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2471 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2596
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 700