AR-гарнитура Apple сможет отслеживать мельчайшие движения рук

Ресурс MacRumors продолжает делиться подробностями новой записки для инвесторов известного аналитика TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). В ней рассказывается об ещё одной особенности будущей гарнитуры дополненной реальности (AR) Apple, выход которой ожидается в конце следующего года.

По словам Мин-Чи Куо, в гарнитуре Apple будут использоваться 3D-датчики для расширенного отслеживания рук. Согласно слухам, гарнитура будет иметь четыре набора 3D-датчиков. Для сравнения, у iPhone всего один комплект. Это обеспечит гарнитуре большую точность отслеживания, чем массив камер TrueDepth, который в настоящее время используется для функции распознавания лиц Face ID.

Куо полагает, что датчики AR-гарнитуры смогут обнаруживать объекты на расстоянии до 200% дальше, чем Face ID смартфона iPhone. Аналитик сообщил, что структурированные световые датчики могут обнаруживать объекты, а также «динамическое изменение деталей» рук подобно тому, как Face ID может определять выражение лица для создания анимированных смайлов Animoji.

«Улавливание деталей движения руки может обеспечить более интуитивно понятный и яркий человеко-машинный интерфейс», — пишет Мин-Чи Куо, приводя пример виртуального воздушного шара в вашей руке, улетающего после того, как датчики обнаруживают, что ваш кулак больше не сжимается.

По словам аналитика, возможности интерфейса включают управление жестами, обнаружение объектов, а также отслеживание глаз, распознавание радужной оболочки глаза, голосовое управление, обнаружение кожи, обнаружение выражения лица и обнаружение в пространстве.