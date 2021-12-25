Gmail получил функции популярных мессенджеров

Компания Google добавляет новые возможности в приложение Gmail. Теперь фирменный почтовый сервис по своей функциональности будет идентичен таким мессенджерам, как Telegram, WhatsApp и Viber.

Речь идёт о возможности совершать обычные и видеозвонки через Gmail. Такой тип связи присутствовал в приложении и раньше, но он был реализован посредством службы Google Meet. Организатору звонка необходимо было отправлять специально созданную ссылку пользователям, с которыми он намерен пообщаться. Новый инструмент связи гораздо проще в использовании.

Google добавила в меню приложения Gmail два значка — с изображением телефона и видеокамеры. Нажав на один из них, можно начать голосовой или видеозвонок. При этом, совершая вызов из мессенджера Google Chat, пользователи будут автоматически перенаправлены в приложение Gmail.



Изображение: 4pda.to

Новая функция поддерживается как Android-, так и iOS-устройствами. Её распространение уже началось, и скоро она будет доступна всем пользователям Gmail.