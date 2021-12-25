Canon начнет выпускать камеры, которые будут делать цветные снимки высокого качества даже в полной темноте

В следующем году компания Canon планирует выпустить новый сенсор, который сможет делать полноцветные фотографии при «одной десятой яркости, необходимой для обычных сенсоров».
Фотографировать в условиях темноты на современную технику не невозможно, но достаточно сложно.
Nikkei Asia сообщает, что новый сенсор Canon значительно облегчит эту задачу. Он построен на однофотонных лавинных диодах – SPAD.
Традиционные датчики создают изображения на основе количества фотонов, которые каждый пиксель обнаруживает в течение определенного периода времени – чем больше света и фотонов доступно, тем лучше будут результаты. Преимущество SPAD в том, что он усиливает одиночные фотоны, благодаря чему камера получает гораздо большую чувствительность в практически полной темноте.
Также SPAD сможет определять расстояние до заданного объекта на основе времени, необходимого свету, чтобы дойти до него, отразиться и затем вернуться. Поэтому датчик можно будет использовать в камерах наблюдения или для улучшения работы самоуправляемых автомобилей.
Разрешение сенсора составляет 3,2 мегапикселей, что делает его самым плотным в мире. Его производство Canon планирует начать во второй половине 2022 года.
Однако есть вероятность, что Canon не будет монополистом этой технологии – в следующем году похожие датчики планируют выпускать Panasonic и Sony.
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