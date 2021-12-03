В Украине запустят технологический университет, который будет инвестировать в стартапы студентов

В 2022 году в Украине запустят технологический университет SET University, который будет инвестировать в стартапы студентов.
Об этом в Facebook написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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«Выпускники будут не только IТ-специалистами, но и IТ-предпринимателями, умеющими питчить идеи, разрабатывать бизнес-планы и запускать свои проекты. Такой подход позволит трудоустроить 100% студентов сразу после выпуска», — написал Федоров.
Запускают SET University совместно Киевская Школа Экономики и Сергей Токарев. Он будет действовать на базе КШЭ при поддержке IТ-инвесторов и бизнесменов.
Обучать в университете будут Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data и Internet of Things.
Дипломной работой выпускника станет презентация идеи или проекта собственного стартапа. Лучшие работы получат инвестирование от венчурной студии, действующей на базе университета.
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