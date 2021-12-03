Как улучшить кредитную историю

Кредитная история — основной оценочный критерий, который является решающим в принятии решения о кредитовании заемщика. Если для вас важно всегда иметь в распоряжении кредитные средства, важно не допускать темных пятен в кредитной истории. Тема своевременного внесения обязательных платежей по кредитному договору хорошо известна, останавливаться на ней нет смысла. Давайте разберемся – можно ли корректировать кредитную историю в случае просрочек.

Исправить ситуацию поможет полное погашение долга, признание договора утратившим юридическую силу, а также безупречное выполнение кредитных обязательств по займам, оформленным в будущем.

О признании договора утратившим юридическую силу говорить не будем – долго, сложно и без квалифицированного юриста бессмысленно. К счастью, есть возможность самостоятельно повлиять на ситуацию, когда нужно снизить кредитную нагрузку. Вот о них мы и поговорим ниже.

Улучшение кредитной истории законными, доступными способами:

оформить ссуду у частного лица;

рефинансирование кредитных обязательств;

пролонгация договора;

оформления микрозайма.

Первый способ: оформить ссуду у частного лица, чтобы погасить образовавшийся долг. Способ подойдет только, когда человек, одалживающий деньги, демонстрирует лояльное к вам отношение.

Второй способ: пролонгация. Суть заключается в следующем – продлевается действия кредитного соглашения, это позволяет избежать дополнительных просрочек, начисления штрафов. Данная услуга предусмотрена компанией E-Groshi – пролонгация доступна на протяжении 12 месяцев с даты кредитования, процентная ставка оговаривается отдельно. Отсутствие просрочек по микрозаймам значительно улучшит КИ.

Третий способ: рефинансирование. Заемщик оформляет новый кредит, размер которого позволяет перекрыть существующие долги. Конечно, сумма к возврату станет больше, но таким образом можно решить накопившиеся финансовые проблемы и улучшить рейтинг по кредитованию.

Четвертый способ: оформление микрозайма. Данный метод самый простой и при этом эффективный. Для этого нужно обратиться в МФО и уже спустя 15-20 минут получить ссуду. Последующие займы оформляются быстрее. Как правило, новым клиентам предоставляются беспроцентные займы. Чтобы оформить микрокредит, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте, выбрать сумму, срок и подтвердить действие.

Первый заем в МФО Е-Гроши дается под 0% клиенты получают под 0%. Соблюдая сроки погашения, условия договора, в дальнейшем заемщик может оформить потребительский кредит и существенно улучшить рейтинг. Главный нюанс, о котором необходимо помнить при обращении в МФО, – берите только сумму, которую гарантированно получится вернуть. Этот метод действительно работает, если применять его с умом.

Также поможет изменить КИ онлайн заем с переводом на банковскую карту в микрофинансовой организации. Достаточно несколько раз обратиться в МФО и репутация по кредитованию увеличится.

Семь причин воспользоваться услугами МФО для улучшения кредитной репутации:

достаточно двух документов — паспорт, ИНН ;

лояльное отношение к заявителям – как правило, заем получают все, * достигшие совершеннолетия;

комфортный для клиентов возрастной цензор (в Е-Гроши возрастной диапазон 18-60 лет);

процедура оформления максимально упрощенная;

первый микрозаем беспроцентный;

высокая вероятность получить положительное решение по заявке;

оформление дистанционное.

Ваша кредитная репутация требует улучшения? Начните сотрудничество с МФО Е-Гроши. Даже при отрицательном рейтинге всегда остается шанс получить микрозаем, чего не скажешь при обращении в банк, где потенциальные клиенты проходят строгую проверку и наличие долга снижает вероятность оформления займа до нуля. В МФО Е-Гроши выдают беспроцентные кредиты до 15 тыс. грн – это условия для новых заемщиков. Если первый микрозайм погашен своевременно и в полном объеме, вы гарантированно улучшите КИ и сможете получить потребительский кредит.