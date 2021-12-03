Как улучшить кредитную историю

Кредитная история — основной оценочный критерий, который является решающим в принятии решения о кредитовании заемщика. Если для вас важно всегда иметь в распоряжении кредитные средства, важно не допускать темных пятен в кредитной истории. Тема своевременного внесения обязательных платежей по кредитному договору хорошо известна, останавливаться на ней нет смысла. Давайте разберемся – можно ли корректировать кредитную историю в случае просрочек.
Исправить ситуацию поможет полное погашение долга, признание договора утратившим юридическую силу, а также безупречное выполнение кредитных обязательств по займам, оформленным в будущем.
О признании договора утратившим юридическую силу говорить не будем – долго, сложно и без квалифицированного юриста бессмысленно. К счастью, есть возможность самостоятельно повлиять на ситуацию, когда нужно снизить кредитную нагрузку. Вот о них мы и поговорим ниже.
Улучшение кредитной истории законными, доступными способами:
Первый способ: оформить ссуду у частного лица, чтобы погасить образовавшийся долг. Способ подойдет только, когда человек, одалживающий деньги, демонстрирует лояльное к вам отношение.
Второй способ: пролонгация. Суть заключается в следующем – продлевается действия кредитного соглашения, это позволяет избежать дополнительных просрочек, начисления штрафов. Данная услуга предусмотрена компанией E-Groshi – пролонгация доступна на протяжении 12 месяцев с даты кредитования, процентная ставка оговаривается отдельно. Отсутствие просрочек по микрозаймам значительно улучшит КИ.
Третий способ: рефинансирование. Заемщик оформляет новый кредит, размер которого позволяет перекрыть существующие долги. Конечно, сумма к возврату станет больше, но таким образом можно решить накопившиеся финансовые проблемы и улучшить рейтинг по кредитованию.
Четвертый способ: оформление микрозайма. Данный метод самый простой и при этом эффективный. Для этого нужно обратиться в МФО и уже спустя 15-20 минут получить ссуду. Последующие займы оформляются быстрее. Как правило, новым клиентам предоставляются беспроцентные займы. Чтобы оформить микрокредит, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте, выбрать сумму, срок и подтвердить действие.
Первый заем в МФО Е-Гроши дается под 0% клиенты получают под 0%. Соблюдая сроки погашения, условия договора, в дальнейшем заемщик может оформить потребительский кредит и существенно улучшить рейтинг. Главный нюанс, о котором необходимо помнить при обращении в МФО, – берите только сумму, которую гарантированно получится вернуть. Этот метод действительно работает, если применять его с умом.
Также поможет изменить КИ онлайн заем с переводом на банковскую карту в микрофинансовой организации. Достаточно несколько раз обратиться в МФО и репутация по кредитованию увеличится.
Семь причин воспользоваться услугами МФО для улучшения кредитной репутации:
Ваша кредитная репутация требует улучшения? Начните сотрудничество с МФО Е-Гроши. Даже при отрицательном рейтинге всегда остается шанс получить микрозаем, чего не скажешь при обращении в банк, где потенциальные клиенты проходят строгую проверку и наличие долга снижает вероятность оформления займа до нуля. В МФО Е-Гроши выдают беспроцентные кредиты до 15 тыс. грн – это условия для новых заемщиков. Если первый микрозайм погашен своевременно и в полном объеме, вы гарантированно улучшите КИ и сможете получить потребительский кредит.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цена на газ в Европе взлетела до отметки $1800 за тысячу кубметровВчера, 12:31 - 1169 15
Армения собирается 10 лет получать российский газ по $165 за тысячу кубовВчера, 16:16 - 1082 7
В этом году собран рекордный за историю Украины урожай5 ч. назад - 509 6
«Будет касаться всех»: Гетманцев рассказал детали предстоящей «большой налоговой реформы»Вчера, 14:01 - 3750 3
Являются ли банки конкурентами для Moneyveo - ответ СOО компанииВчера, 17:51 - 351 2
«Будет касаться всех»: Гетманцев рассказал детали предстоящей «большой налоговой реформы»Вчера, 14:01 - 3750 3
Гривне прочат новое ослабление до конца года: сколько будет стоить долларВчера, 15:03 - 3119 1
Денег хватило не всем: названы самые богатые и самые бедные облцентры УкраиныВчера, 20:01 - 1523
Toyota остановит свои заводы на неопределенный срокВчера, 22:38 - 1313
Цена на газ в Европе взлетела до отметки $1800 за тысячу кубметровВчера, 12:31 - 1169 15
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1668
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2212 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2326
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 627
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1912 1