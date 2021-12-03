По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (45,020 млн грн и 67,520 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (62 и 43), максимальный курс продажи доллара 27,77 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,27−27,28 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 105 активных заявок по доллару на сумму 112,540 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8000 — 2 222
27,7777 — 79 797
27,3000 — 10 000
27,2800 — 888
27,2700 — 15 000
27,2600 — 34 999
27,2600 — 55 555
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,2500 — 50 000
27,2600 — 30 000
27,2600 — 27 000
27,2600 — 45 000
27,2700 — 20 000
27,2700 — 73 333
27,2700 — 63 336
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,3005 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,2621 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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