По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (45,020 млн грн и 67,520 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (62 и 43), максимальный курс продажи доллара 27,77 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,27−27,28 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 105 активных заявок по доллару на сумму 112,540 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,8000 — 2 222

27,7777 — 79 797

27,3000 — 10 000

27,2800 — 888

27,2700 — 15 000

27,2600 — 34 999

27,2600 — 55 555

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,2500 — 50 000

27,2600 — 30 000

27,2600 — 27 000

27,2600 — 45 000

27,2700 — 20 000

27,2700 — 73 333

27,2700 — 63 336

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,3005 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,2621 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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