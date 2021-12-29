«Новая почта» меняет тарифы с 1 января

С 1 января 2022 года Новая почта готовит для клиентов пять новостей с обновлениями тарифов. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал детали.

Первое обновление — новая услуга по доставке документов за 40 гривен. Цена будет фиксированной на весь год, а в ее стоимость уже включен фирменный картонный конверт.

Второе обновление — продление акционного тарифа на доставку в почтоматы за 35 гривен, а также наложенный платеж без комиссии на первый квартал 2022 года.

Третье обновление — тариф за доставку, когда покупатели сразу после осмотра в отделении хотят вернуть посылку с неподходящим товаром. Это удобно и выгодно представителям e-commerce, на чьи плечи ложились основные затраты за такие отправления.

С 1 апреля стоимость доставки в почтоматнезависимо от географического направления и веса отправления по всей территории Украины.

С 2022 года стоимость составит 15 гривен за посылку весом до 30 кг, что существенно ниже стоимости базовой отправки.

Четвертое обновление — упрощение тарифных зон, которое позволит клиентам быстрее ориентироваться в стоимости доставки. С 2022 года она будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения, по трем тарифным зонам:

1. По городу и его пригороду.

2. Между городами Украины.

3. Из/в поселок городского типа или село.

Пятое обновление — при доставке в пределах города и его пригорода вводится три тарифа по весу посылок: маленькая — до 2 кг, средняя — до 10 кг и большая — до 30 кг.

Стоимость посылок популярных габаритов станет доступней. Например, посылки до 2 кг сейчас стоят 45, а будут стоить 40 гривен. Посылки весом до 30 кг стоят 100, а будут стоить 80 гривен. Причем в цену уже будет входить комиссия за объявленную стоимость до 1000 гривен, независимо от того, куда будет доставлена посылка — в отделение или почтомат.

С 1 января 2022 года компания меняет тарификацию на доставку и забор посылок курьером с адреса.

Теперь при заказе услуг курьера не нужно привязываться к весу. За любую посылку до 30 кг будет фиксированная стоимость +30 гривен, а для отправлений свыше 30 кг будет +90 грн за каждые 100 кг, и тарификация идет уже как груза.

Также доставка каждой посылки в экспресс-накладной с несколькими местами станет тарифицироваться по-новому. Будет оцениваться каждая посылка по отдельному тарифу: посылка с максимальным весом — по базовому тарифу, все остальные — по сниженному.

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