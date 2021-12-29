«Новая почта» меняет тарифы с 1 января

С 1 января 2022 года Новая почта готовит для клиентов пять новостей с обновлениями тарифов. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал детали.
С 2022 года стоимость составит 15 гривен за посылку весом до 30 кг, что существенно ниже стоимости базовой отправки.
1. По городу и его пригороду.
2. Между городами Украины.
3. Из/в поселок городского типа или село.
Стоимость посылок популярных габаритов станет доступней. Например, посылки до 2 кг сейчас стоят 45, а будут стоить 40 гривен. Посылки весом до 30 кг стоят 100, а будут стоить 80 гривен. Причем в цену уже будет входить комиссия за объявленную стоимость до 1000 гривен, независимо от того, куда будет доставлена посылка — в отделение или почтомат.
С 1 января 2022 года компания меняет тарификацию на доставку и забор посылок курьером с адреса.
Теперь при заказе услуг курьера не нужно привязываться к весу. За любую посылку до 30 кг будет фиксированная стоимость +30 гривен, а для отправлений свыше 30 кг будет +90 грн за каждые 100 кг, и тарификация идет уже как груза.
Также доставка каждой посылки в экспресс-накладной с несколькими местами станет тарифицироваться по-новому. Будет оцениваться каждая посылка по отдельному тарифу: посылка с максимальным весом — по базовому тарифу, все остальные — по сниженному.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зимой вдвое подорожает электроотопление домов15 ч. назад - 3124 6
Конкурент АТБ. Fozzy Group откроет десятки дискаунтеров в 2022 годуВчера, 11:12 - 4444 4
«Стартапы уже могут продумывать идеи»: в НБУ рассказали, когда в Украине заработает песочница финтех-проектовВчера, 12:03 - 544 3
Представлен совершенно новый Kia Carens 2022 в стиле Sportage и Soul за $20 00029.12.2021, 04:20 - 6115 2
Прямые иностранные инвестиции в Украину превысили $61 млрдВчера, 18:08 - 681 2
7 привычек успешных людей8 ч. назад - 4810
Зимой вдвое подорожает электроотопление домов15 ч. назад - 3124 6
С 2022 года украинцам изменили правила налогообложения4 ч. назад - 1347
С 1 января в Украине отменят акцизные марки для вин: каких именно17 ч. назад - 854
Названы смартфоны, которые станут самыми мощными в начале 2022 года13 ч. назад - 729
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)Позавчера, 10:30 - 263 2
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1033 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1986 9
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2140
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2737 4