По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (72,259 млн грн и 78,885 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (66 и 51), максимальный курс продажи доллара 27,77 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,32−27,33 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 117 активных заявок по доллару на сумму 151,144 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,7777 — 79 797
27,3100 — 40 000
27,3100 — 73 333
27,3100 — 120 000
27,3100 — 50 000
27,3100 — 27 000
27,3100 — 45 555
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,3000 — 30 000
27,3100 — 30 000
27,3100 — 10 000
27,3100 — 20 000
27,3200 — 20 000
27,3200 — 45 000
27,3200 — 40 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,3561 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,3127 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
 916; Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
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