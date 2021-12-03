Недвижимость в столице: что происходит с ценами на жилье

После слишком высоких темпов ценового роста в течение второй половины 2020-го и первой половины 2021 годов цены на рынке жилья в Киеве стабилизировались. Об этом сообщает Ассоциация специалистов по недвижимости Украины, пишет Главком.

Первичный рынок жилья. По итогам ноября 2021 года стоимость жилья на первичном рынке Киева остается стабильной, отметила председатель Киевского городского отделения АСНУ Елена Гайдамаха.

По ее словам, начиная со второй половины сентября, незначительные ценовые колебания – в пределах 1,5-3% – наблюдаются только в некоторых объектах бизнес- и премиум-класса преимущественно на начальных стадиях строительства. В объектах комфорт-класса и новых форматов категории комфорт+, суммарно составляющих более 60% всех возводимых ЖК, цены достаточно стабильны и до конца декабря не претерпят существенных изменений.

Кстати, о важных новостях для вашего кошелька мы оперативно сообщаем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

«За последние месяцы на первичном рынке жилья наблюдается ощутимое сокращение спроса. Уменьшение количества покупателей будет сдерживать застройщиков от пересмотра цен и стимулировать к предоставлению потенциальным покупателям скидок при приобретении квартир при условии 100-процентной оплаты их стоимости», – подчеркнула Гайдамаха.

По ее прогнозу, ценовая стабильность на первичном рынке Киева сохранится до конца года. Только в 10-15% новостроек пригорода, преимущественно расположенных на расстоянии до 20 км от столицы, стоимость квадратного метра может подорожать в пределах 3-5%.

Вторичка. На вторичном рынке жилья в ноябре тоже не произошло каких-то существенных ценовых изменений. Количество потенциальных покупателей сократилось на 15-20% в основном на объекты, построенные после 2000 года, цены на которые в среднем на 25-30% выше, чем на малогабаритные квартиры советской застройки.

По словам специалистов, новая волна подорожания квартир возможна лишь в условиях резкого роста спроса, который на 20% превысит предложение. Согласно прогнозам, количество покупателей будет расти на уровне 3-5% ежемесячно, что существенно не повлияет на ценовую конъюнктуру. В ближайшие несколько месяцев не стоит ожидать существенных ценовых изменений.

Что с рынком аренды квартир? По итогам ноября в сегменте аренды киевского жилья наблюдалась ценовая стабильность. Рост цен в пределах 5% произошел только в 3% квартир преимущественно премиальной категории. В то же время стоимость квартир площадью 35-50 кв. м, составляющих более 70% от объемов арендного рынка столицы, осталась почти без изменений.

«Только в 5-7% арендованных квартир возможны незначительные скидки на период отопительного сезона. Однако это не станет массовым явлением», – отметила эксперт.

На ее взгляд, до конца года ценовые колебания в этом сегменте недвижимости маловероятны.

«До конца 2021 года в сегменте аренды киевских квартир сохранится ценовая стабильность. Реализованный спрос и высокая стоимость отопления будут сдерживать рост арендной стоимости жилья», – резюмировала эксперт.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.