В Минэнерго рассказали, как собираются привлечь на энергоэффективность €137,5 миллиона

Вторая фаза сотрудничества с Фондом Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P) поможет Украине привлечь 137,5 млн евро на реализацию проектов по энергоэффективности.

Об этом сообщает Минэнерго.

«Размер фонда E5P для Украины составляет 137,5 млн евро, которые могут быть использованы вместе с кредитами от международных финансовых институций для поддержки инвестиций в проекты по повышению энергоэффективности. Часть этих средств уже привлечена на реализацию проектов», — говорится в сообщении.

По словам заместителя министра энергетики Юлии Подкоморной, сотрудничество с Фондом предполагает долгосрочную совместную деятельность и конкретные инвестиционные проекты. Речь идет, в частности, о модернизации централизованного теплоснабжения и фонда общественных зданий.

«Реализация таких проектов будет способствовать уменьшению выбросов парниковых газов, снижению энергоемкости промышленности и приближает нас к достижению глобальных климатических целей», — прокомментировала Подкоморная.

Отмечается, что за весь период сотрудничества доноры фонда E5P согласовали предоставление почти 120 млн евро грантовых средств для 25 муниципальных проектов в Украине с общим объемом инвестиций свыше 961 млн евро.

Как сообщалось, в 2022 году в Украине планируется начать проект масштабной термомодернизации многоквартирных домов.