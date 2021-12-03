Межбанк: вторник начался с повышения курса доллара

Торги валютного Межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней 27,29/27,31 UAH/USD.

К 10:25 доллар сумел отвоевать в цене одну копейку, а к 10:35 достиг уровня 27,31/27,33 UAH/USD.

В 10:55 курс американской нацвалюты начал снижаться и достиг отметки 27,30/27,32 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,30 / 27,32

евро – 30,82 / 30,84

Курсы валют на Межбанке

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