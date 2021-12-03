Вместо домов по 1 евро в Италии продают дешевые дома «под ключ»

Пожалуй, каждый уже слышал о возможности купить итальянский дом за 1 евро. Большинство из этих предложений моментально разлетелись с рынка, поэтому некоторые города придумали новый способ продажи жилья. И, как показывает практика, сейчас он набирает обороты.

Как пишет The Local, в отличие от жилья за 1 евро, в котором приходится делать капитальный ремонт в указанные сроки, дома «под ключ» продаются сразу пригодными для жизни. Именно из-за этого они привлекают все большее количество иностранцев.

Цена. Власти Троины, Муссомели, поселка Каррега-Лигуре и городка Латронико запустили продажу старых домов, не требующих существенных затрат времени на ремонт и восстановление. Средняя цена такой недвижимости — 4 тысячи евро. Большинство предложений в отличном состоянии, а некоторые продаются даже с мебелью.

Некоторые из этих городков продолжают продавать дома по 1 евро, но местная администрация отмечает, что сейчас спрос на них стал значительно ниже.

«Интересно наблюдать за посетителями, которые хотят приобрести дом за 1 евро, но взглянув на более дорогие объекты, меняют планы», — рассказывает мэр Латронико Винченцо Кастеллано.

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Он считает, что дома стоимостью 1 евро являются рекламой итальянской недвижимости. Мысль о возможности купить дом по цене чашки эспрессо действительно заставляет иностранцев приезжать в Италию и изучать рынок недвижимости. Однако впоследствии потенциальные покупатели сталкиваются с многочисленными требованиями, правилами и бюрократией.

Так, каждый муниципалитет устанавливает правила для лиц, заключивших соглашение о покупке дома по 1 евро. Это, в частности, выполнение ремонтных работ в течение 3 — 5 лет и оплата гарантийного депозита в размере от 2−5 тысяч евро.

Поэтому все больше людей готовы сразу инвестировать средства в недвижимость, вместо того чтобы отдавать их за работу нотариусов и строителей.

Опыт. Мухаммед Рамзан из Великобритании приобрел панорамную квартиру в Мусомели всего за 4 500 евро. До этого он объездил 22 объекта стоимостью от 1 до 550 тысяч евро, включая виллу с бассейном.

Другим покупателям он советует не торопиться с покупкой дома. Часто старые дома за 1 евро требуют много времени, усилий и постоянного пребывания в Италии, тогда как более дорогие предложения полностью освобождают от дополнительных хлопот.

Рамзан добавляет, что схема 1 евро не гарантирует, что вы вложитесь в сроки и сможете вернуть депозит. Вместо того чтобы рисковать, он потратил эти деньги на ухоженное жилье, где он проводит выходные и отпуска.